Meloni all'adunata nazionale degli Alpini: "Rappresentazione straordinaria dell'amor di patria"

La presidente del consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Udine per presenziare alla 94esima adunata nazionale degli alpini. Con lei il ministro della Difesa Guido Crosetto, il collega dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni.



Meloni ha ricevuto gli onori militari e passato in rassegna i reparti schierati. "Credo che qui ci sia una delle rappresentazioni più straordinarie che avvengono durante l'anno, di cosa sia l'amore di patria. Ritengo che il tema dell'impegno della nostra comunità nazionale e il legame all'appartenenza che ci lega sia una delle cose più importanti sulle quali bisogna fare leva per risollevare questa Nazione. Quindi c'è bisogno di momenti come questi", ha detto la premier Giorgia Meloni definendo l'adunata una grande famiglia dell'Italia. "Nel giorno della festa della Mamma, dopo la mamma ci sono gli Alpini come famiglia. Non si poteva mancare", ha commentato.

A sfilare, secondo una stima, tra le 70 e le 90mila penne nere lungo le vie del centro. Il ministro della Difesa, Crosetto in una lettera li ha definiti "un autentico punto di riferimento, oggi come ieri". Il loro cappello con la penna, è il pensiero del ministro, "è simbolo di valori eterni, indispensabili a una società moderna per poter guardare al futuro con serenità". L'adunata, dunque, è "un ritrovarsi insieme per rinverdire quei legami indissolubili alla base della solidarietà e della generosità degli alpini".