Udinese: "La Dacia Arena è nata per ospitare grandi partite e godere dello spettacolo"

Cresce a Udine l'attesa per la partita Udinese-Napoli di stasera, in occasione della quale è stimato l'arrivo nel capoluogo friulano di un numero di tifosi del Napoli che si aggira intorno ai 15.000. Nei giorni passati i tifosi dell'Udinese avevano manifestato il loro dissenso ai possibili festeggiamenti dei tifosi napoletani nel capoluogo friulano. Un comunicato per «vietare» eventuali festeggiamenti partenopei: «Non abbiamo mai permesso a juventini, milanisti e interisti di festeggiare nella nostra città. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani. Udine è solo bianconera. Rispetto!».

gettyimages Napoli vs Udinese

A questo proposito e consapevoli dei rischi di scontri pre e post partita, l'Udinese calcio lancia un'appello sui social a tutti i tifosi di calcio. In vista del match che vedrà impegnati i beniamini di casa contro il Napoli, la società Friulana invita supporters bianconeri e azzurri: "La Dacia Arena è nata per ospitare grandi partite e godere dello spettacolo del calcio con passione e amore per i propri colori, supportando la propria squadra e rispettando gli avversari. Chi ama il calcio, vive di questi valori". Un invito al fair-play rivolto principalmente alla tifoseria bianconera, estesa anche alle migliaia di persone, circa 20.000 che confluiranno alla Dacia Arena per il match point napoletano.