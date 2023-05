Udinese-Napoli, cinque arresti per gli scontri alla Dacia Arena

Sono cinque le persone arrestate oggi per gli incidenti alla Dacia Arena nella serata che ha decretato la vittoria del Campionato per il Napoli . Tre degli arresti risultano fuori dalla circoscrizione di Udine.

Gli incidenti erano avvenuti al termine della partita Udinese-Napoli in cui sono rimaste ferite15 persone, di cui sei sono state ricoverate (una in condizioni gravi per fratture agli arti). Sono due gli arresti effettuati per resistenza e per reati specifici commessi in occasione di manifestazioni sportive eseguiti a Udine, e poi a Pordenone, Gorizia, Napoli. Il procuratore capo, Massimo Lia, ha annunciato che le indagini proseguono.