Un morto e un ferito nell'incendio di un appartamento a Verona

Un uomo è morto mentre il fratello che viveva con lui è rimasto gravemente ferito in un incendi,o divampato la scorsa notte, in un appartamento a Isola della Scala (Verona). Quando sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco uno dei due fratelli era già morto; l'altro è stato ricoverato in ospedale a Verona, dove versa in gravi condizioni.

I due fratelli erano molto conosciuti, nel paese, perché gestivano il bar Centrale, che si trova al piano terra dello stabile dove vivevano, ma che non è stato toccato dall'incendio. L'albergo di famiglia, invece, era chiuso da anni, ancora prima della pandemia.

L'uomo che è deceduto aveva da tempo problemi di mobilità, per questo potrebbe non essere riuscito a mettersi in salvo.

Il rogo, le cui case sono ancora da definire, è stato domato dai Vigili del Fuoco, intervenuti con i Carabinieri di Bovolone (Verona).