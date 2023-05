Un registro dei danni di guerra contro l'impunità di Mosca

Un anno fa, all'indomani dell'aggressione all'Ucraina, Mosca venne espulsa dal Consiglio d'Europa, un organismo che raggruppa 46 paesi del vecchio continente ed è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani in Europa. Quindici mesi dopo i leader europei, riuniti a Reykjavik, hanno deciso di inchiodare la russia di Vladimir Putin alle proprie responsabilità, anche penali, per l'aggressione all'Ucraina creando un registro internazionale dei danni dell'invasione russa. Uno strumento per quantificare le distruzioni causate da Mosca e i crimini di guerra commessi dai suoi soldati, utile a fornire una base per possibili futuri risarcimenti e per un'azione giudiziaria internazionale contro i responsabili di quelle atrocità, a cominciare dal presidente russo già oggetto di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per la deportazione dei bambini ucraini.

Presenti i capi di stato e di governo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - in videocollegamento - ha per prima cosa voluto ringraziare i colleghi per aver contribuito "a migliorare la difesa aerea" che la notte scorsa ha consentito di abbattere la salva di missili russi lanciati sulla capitale. Ma all'indomani del suo tour europeo, qualcosa si muove anche nella richiesta più volte reiterata dal leader ucraino agli alleati di fornire quegli aerei da combattimento che possano consentire alle forze ucraine di dare una svolta alla guerra e ricacciare indietro l'invasore. A margine del vertice, il premier britannico Rishi Sunak e quello olandese Mark Rutte hanno annunciato l'intento di creare una "coalizione internazionale" per la formazione dei piloti e la fornitura di f16 a Kiev.

L'italia intanto ha aderito all'accordo per istituire il registro dei danni, "perché non ci sia impunita'", ha detto la premier Meloni all'apertura del summit. E a Zelensky ha di nuovo ribadito il suo ringraziamento, perché ha: "ha fatto capire al mondo intero quanto possa essere difficile piegare un popolo libero". Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato "tutti gli stati ad aderire e a contribuire attivamente all'elaborazione" del registro e ha lanciato la proposta di istituire "un centinaio di centri di salute mentale" in Ucraina per aiutare la popolazione ad affrontare i traumi della guerra.

Il registro dei danni è "un elemento giudiziario importante" anche secondo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, tra i sostenitori della creazione di un tribunale speciale sull'Ucraina. "Per quanto riguarda il processo di pace, sosteniamo la formula avanzata da Volodymyr Zelensky sulla base del principio 'nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina': loro sono gli aggrediti e loro devono avanzare le proposte sulle quali iniziare a lavorare", ha aggiunto von der Leyen.

"L'idea di questo vertice - ha ricordato Meloni - è nata a Torino nella riunione conclusiva della nostra presidenza del Consiglio d'Europa. Sono contenta che abbiamo avuto un ruolo in questo momento, che diventa plasticamente importante per dire che non accetteremo che la forza del diritto venga soppiantata dal diritto del più forte".

La due giorni di Reykjavik sarà seguita dall'altra due giorni del G7 a Hiroshima, in Giappone, dove i quattrro leader europei che vi partecipano: Meloni Scholz, Macron e Sunak troveranno sul tavolo sostanzialmente lo stesso problema, il contenimento della Russia e dell'espansionismo cinese.