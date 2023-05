Una cicloturista francese muore travolta da camion nel Riminese

Un incidente nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, a Sant'Ermete, nel Riminese è costato la vita ad una cicloturista francese, di 70 anni, che stava pedalando con un gruppo di altri ciclisti sulle strade della Valmarecchia.

La vittima si trovava in via Trasversale Marecchia quando, all'altezza di Via Saragusa, ma l'esatta dinamica è ancora da chiarire, sarebbe stata urtata e poi travolta da un camion, in marcia nella stessa direzione dei ciclisti, rimanendo sull'asfalto: immediata la richiesta d'intervento al 118. Al loro arrivo i sanitari hanno tentato invano di rianimare la donna che versava in condizioni disperate.

La ciclista è morta sul colpo sotto gli occhi del marito. La strada è stata chiusa per poter congelare tutti gli indizi che serviranno agli inquirenti per fare luce sul sinistro mortale. Camionista, ciclisti e conducenti di passaggio sono stati ascoltati dalla Polizia come testimoni.

Stando alle prime ricostruzioni i ciclisti avrebbero affrontato una curva a esse e la 70enne, pedalando nella parte più esterna del gruppo, sarebbe finita nella traiettoria – per cause ancora da verificare - del mezzo pesante. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Locale della Valmarecchia. A quanto appreso la cicloturista francese si trovava in vacanza con gli altri ciclisti a Cesenatico.