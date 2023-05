Unicef, le spose bambine sono 12 milioni l'anno

Sono 640milioni le bambine date in sposa a uomini più anziani in tutto al mondo.

Questa violenza sistematica e accettata per legge tocca 12 milioni di giovanissime all'anno, di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

"Abbiamo indubbiamente fatto progressi nell'abbandonare la pratica del matrimonio infantile, soprattutto negli ultimi dieci anni. Ma questi progressi non sono sufficienti", ha affermato Claudia Cappa dell'Unicef. Il fenomeno è infatti in diminuzione, ma non abbastanza: se nel 1997, il 25% delle giovani donne tra i 20 e i 24 anni si è sposato prima dei 18 anni, e il dato scende al 23% nel 2012, per poi toccare il 19% nel 2022, "a questo ritmo, dovremmo aspettare 300 anni per eliminare il matrimonio infantile", ha aggiunto Cappa.

Il Covid-19 potrebbe essere responsabile di altri 10 milioni di matrimoni di minorenni tra il 2020 e il 2030.

Lo studio dell'Unicef avverte che i preziosi risultati ottenuti nell'ultimo decennio per porre fine ai matrimoni precoci sono minacciati, o addirittura annullati, dagli impatti del Covid-19. Si stima che la pandemia abbia già ridotto di un quarto il numero di matrimoni precoci evitati dal 2020: "Abbiamo dimostrato che i progressi per porre fine ai matrimoni precoci sono possibili. Ma è necessario un sostegno costante alle ragazze e alle famiglie vulnerabili - ha commentato Catherine Russell, capo dell'Unicef - Dobbiamo concentrarci sulla permanenza delle ragazze a scuola e sulle opportunità economiche".

"Il mondo è invaso da una crisi dopo l'altra, che distrugge le speranze e i sogni dei bambini vulnerabili, soprattutto delle ragazze che dovrebbero essere studentesse, non spose", ha aggiunto Russell. Crisi "che costringono le famiglie a cercare un falso senso di sicurezza" sposando le proprie figlie. Sebbene il matrimonio infantile sia una chiara violazione dei diritti dei bambini, è spesso visto dalle famiglie come una misura di "protezione" per le ragazze, dal punto di vista finanziario, sociale e persino fisico", si legge nel rapporto. È visto anche come un modo per avere una bocca in meno da sfamare.

Nelle famiglie più ricche i progressi sono più significativi.

Dal punto di vista geografico, il Sud-est asiatico è la forza trainante del declino dei matrimoni di minori. Tuttavia, la regione rappresenta ancora circa il 45% dei 640 milioni di donne sposate prima dei 18 anni. L'India da sola ne rappresenta un terzo. L'UNICEF è, poi, particolarmente preoccupato per la situazione nell'Africa sub-sahariana, dove le ragazze hanno maggiori probabilità di essere sposate prima dei 18 anni. Con la crescita della popolazione, si prevede che il numero di spose giovanissime aumenterà del 10% entro il 2030.

Le ragazze che vivono in contesti fragili hanno il doppio delle probabilità di diventare spose bambine rispetto alla media mondiale. Per ogni aumento pari a dieci volte dei decessi causati dai conflitti - si legge nell'analisi - si registra un aumento del 7% del numero di matrimoni precoci. Allo stesso tempo, gli eventi meteorologici estremi causati dal cambiamento climatico aumentano il rischio per le bambine, con ogni variazione del 10% delle precipitazioni collegata a un aumento dell'1% circa della percentuale dei matrimoni precoci.