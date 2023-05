Uruguay, Marcelo Bielsa nuovo CT della Celeste

La federcalcio uruguaiana ha annunciato attraverso un comunicato il nuovo allenatore della nazionale, sarà “El Loco” Bielsa. Il nuovo ct ha firmato un accordo fino al 2026. L'allenatore argentino, che in passato ha guidato le selezioni del suo paese e quella del Cile, era reduce dall'esperienza sulla panchina del Leeds. “El Loco” in passato ha allenato in Spagna e in Francia, Athletic Bilbao, Marsiglia e Lilla. Il CT prenderà il posto di Diego Alonso, che a sua volta aveva preso il posto di Oscar Tabarez. Marcelo Bielsa debutterà sulla panchina della Celeste a giugno e dovrebbe poter contare su un team di cinque consiglieri che arriveranno insieme all'allenatore con due preparatori fisici e un preparatore dei portieri aggiunto dalla Federazione.