Usa 2024, DeSantis sfida Trump. Si candida alle primarie repubblicane in diretta con Musk

Alla fine, il governatore della Florida Ron DeSantis ha scelto.



Da tempo considerato il principale rivale di Donald Trump per la nomination repubblicana, lancerà ufficialmente la sua candidatura alla Casa Bianca stasera, nel corso di un colloquio su Twitter con il proprietario del social Elon Musk, che è un suo sostenitore. Fox News fa sapere che il Governatore della Florida dovrebbe presentare i documenti alla commissione elettorale federale proprio in coincidenza con l'annuncio.

L'intervento verrà trasmesso in diretta su Twitter Spaces dalle 18 ora locale, quando in Italia sarà mezzanotte, e sarà moderato dall'imprenditore David Sacks.

Ci sarà anche un video destinato ad aprire ufficialmente la campagna elettorale.

Ron DeSantis è stato a lungo un seguace di Trump, che l'ex presidente ha spesso pubblicamente elogiato e trattato come un suo pupillo: salvo poi attaccarlo con particolare durezza quando è stato chiaro che sarebbe diventato un pericoloso rivale politico. In questo percorso, le posizioni di DeSantis sono rimaste le stesse, di estrema destra, specie su temi come le migrazioni, i diritti LGBTQ e l'aborto.

Come gesto dimostrativo, il governatore ha persino inviato decine di immigrati in aereo a Martha's Vineyard, una piccola isola del Massachusetts considerata simbolo dei “radical chic” democratici del New England. Ha firmato e poi ampliato un disegno di legge - meglio noto come la norma "Don't Say Gay" - che vieta di discutere le questioni di genere e i problemi LGBTQ nelle scuole pubbliche della Florida. Stessi limiti ha voluto per i temi legati al razzismo.

Cristiano sostenitore della lobby fondamentalista protestante Family Research Council Action PAC, ha firmato una legge che vieta gli aborti a sei settimane, ovvero prima che la maggior parte delle donne si renda conto di essere incinta. E ha rimosso un procuratore eletto che aveva promesso di non incriminare chi violi le nuove restrizioni sull'aborto o i medici che forniscano cure ormonali per la transizione di sesso. Tuttavia per DeSantis il diritto alla vita si ferma quando si parla di armi da fuoco, della cui libera diffusione è un convinto sostenitore.