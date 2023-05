Usa, dall'11 maggio stop all'obbligo di vaccino Covid per i viaggiatori internazionali

Gli Stati Uniti dall'11 maggio elimineranno l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i dipendenti federali e i viaggiatori internazionali che arrivano in aereo. Lo ha annunciato la Casa Bianca.

L'abolizione dell'obbligo di vaccinazione corrisponde alla fine dello stato di emergenza sanitaria che fu dichiarato nel gennaio 2020.

"Oggi annunciamo che l'amministrazione porrà fine ai requisiti del vaccino Covid-19 per dipendenti federali, appaltatori federali e viaggiatori aerei internazionali alla fine della giornata dell'11 maggio, lo stesso giorno in cui termina l'emergenza sanitaria pubblica Covid-19 ", si legge in una nota.

“Lo stop all'obbligo del vaccino anti Covid per entrare negli Usa, che sarà in vigore dall'11 maggio, è più che giustificato". L'emergenza pandemica, "nei Paesi occidentali, è conclusa da un pezzo. Questo grazie ad una oculata politica di misure di contenimento e alla vaccinazione" afferma l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'Università del Salento. "Necessariamente il periodo degli obblighi deve essere superato. Un obbligo sanitario ha senso, anche costituzionale, solo in virtù di una necessità di salute pubblica eccezionale", conclude.

"Una scelta giusta" quella fatta dagli Stati Uniti e che era "ormai un “residuo” di una fase pandemica diversa" secondo Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. "Oggi siamo di fronte a un virus più debole - continua - più adattato a noi. Per questo la vaccinazione universale, in questa fase, non è utile come in passato. Anche se resta fondamentale per le persone fragili che debbono continuare ad essere protette. Ma l'obbligo è davvero da escludere". L'eventuale campagna vaccinale anti-Covid del prossimo autunno, sottolinea l'epidemiologo, "dovrà, a mio avviso, essere dedicata ad anziani e fragili".

“Chiedere la vaccinazione anti-Covid per entrare in un Paese non ha senso secondo la microbiologa Maria Rita Gismondo, che condivide la decisione degli Usa di sospendere dal prossimo 11 maggio l'obbligo di vaccino per gli ingressi sul territorio statunitense. "E' giusto che sia così dappertutto - sottolinea la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano - perché peraltro il vaccino contro Covid-19 è un vaccino che non protegge dall'infezione, bensì dalla malattia grave che al momento non esiste quasi più", a livello di popolazione generale. Quindi per Gismondo sarebbe "completamente inutile" richiederlo obbligatoriamente, perché "si rischierebbe solo qualche effetto collaterale - precisa - ma non certo un beneficio evidente".

L'annuncio degli Stati Uniti, che dall'11 maggio elimineranno l'obbligo di vaccinazione anti-Covid per i viaggiatori internazionali che arrivano in aereo, in linea con la fine dello stato di emergenza firmata ad aprile, "mi piace". A dirlo è il virologo Massimo Clementi, che motiva così l'apprezzamento per il percorso di ritorno alla normalità intrapreso dagli Usa, come da diversi Paesi del mondo: "Perché se oggi dobbiamo mantenere una vaccinazione contro Covid deve essere una vaccinazione che è rivolta alle categorie fragili, e in ogni caso lo vedremo tra settembre e ottobre in che modo questa vaccinazione debba essere fatta" in futuro. "Nella migliore delle situazioni - prospetta l'esperto, che ha diretto per anni il Laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano - potrebbe non essere necessaria se non ci sono indicazioni e dati epidemiologici che lo suggeriscono". Ma, puntualizza, "lo vedremo dopo l'estate, che è un crocevia importante anche per questo virus".

Lo stop all'obbligo di vaccinazione anti Covid per chi entra negli Stati Uniti? "Siamo in un'altra fase. E' un dato di fatto che sono state somministrate, nel mondo, quasi 13 miliardi di dosi di vaccino e centinaia di milioni di persone si sono infettate e sono guarite. E' verosimile che il contenimento della parte peggiore della pandemia sia ottenuto". A dirlo è Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Anche in una situazione come quella italiana, "con 50 milioni di vaccinati con almeno due dosi e un numero di guariti che è almeno di 25 milioni, le condizioni di protezione rispetto alla malattia grave è incommensurabilmente migliore rispetto solo a 2 anni fa", dice Galli. "Mantengo comunque, per convinzione - conclude - un certo grado di prudenza nella valutazione e gestione del problema".

Lo stop annunciato dagli Usa all'obbligo di vaccinazione anti-Covid "diventa un elemento effettivamente oggettivo di valutazione di un rischio inferiore" legato al virus. E' la visione del virologo Fabrizio Pregliasco, che evidenzia in particolare come tutto questo deve tradursi, anche a livello italiano, in "un passaggio a quella che deve essere però una pianificazione, non più di obbligo di vaccinazione, ma di raccomandazione alla vaccinazione per i fragili. E' chiaro che va pianificato tutto un approccio di richiami vaccinali", sottolinea il docente dell'università Statale di Milano. Per Pregliasco, "va affiancata alla raccomandazione per la vaccinazione antinfluenzale anche quella per l'anti-Covid, sostanzialmente per gli stessi pazienti", per lo stesso gruppo di persone. Inoltre è utile "mantenere per quanto possibile, misure di attenzione come quelle che, in versione molto alleggerita, sono state previste per gli ospedali", evidenzia l'esperto riferendosi all'uso delle mascherine in alcuni precisi contesti sanitari. Tornando agli annunci che arrivano da Oltreoceano sul percorso di uscita dall'emergenza, Pregliasco conclude: "Ben venga. Perché è un qualcosa che garantisce ciò che è un desiderata: cioè un ritorno alla normalità, ai viaggi, alla parte di compensazione dei danni economici che il Covid ha determinato".