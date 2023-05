Janet Yellen avverte: "Usa a rischio default a partire dal primo giugno, il Congresso agisca subito"

"Date le attuali previsioni, è imperativo che il Congresso agisca prima possibile per aumentare o sospendere il limite del debito in modo da fornire la certezza a lungo termine che il governo continui a effettuare i pagamenti", ha detto il segretario al Tesoro americano, Janet L.Yellen.

Gli Stati Uniti potrebbero rischiare un default del debito già all'inizio di giugno, l'allarme è stato lanciato dal Segretario al Tesoro Janet Yellen, mentre i politici sono alle prese con l'innalzamento del limite di indebitamento e i repubblicani spingono per i tagli alla spesa. "La nostra migliore stima è che non saremo in grado di continuare a soddisfare tutti gli obblighi del governo entro l'inizio di giugno, e potenzialmente già il 1° giugno, se il Congresso non alzerà o sospenderà il limite del debito prima di allora", ha scritto la Yellen in una lettera al presidente della Camera Kevin McCarthy.

Gli Stati Uniti hanno tecnicamente raggiunto il limite di debito di 31,4 mila miliardi di dollari a gennaio, costringendo il Dipartimento del Tesoro a impiegare manovre contabili note come misure straordinarie per consentire al governo di continuare a pagare i suoi conti, compresi i pagamenti agli obbligazionisti che possiedono debito pubblico. Yellen ha detto all'epoca che i suoi poteri di ritardare un default potrebbero esaurirsi all'inizio di giugno. Ha avvertito, tuttavia, che la stima è molto incerta.

Sebbene abbia intenzione di incontrare McCarthy, Biden ha insistito sul fatto che l'aumento del limite del debito non è negoziabile e ha esortato i repubblicani a farlo senza vincoli. "La cosa più importante che dobbiamo fare a questo proposito è assicurarci che la minaccia da parte del presidente della Camera di default sul debito nazionale sia fuori discussione", ha detto Biden nelle osservazioni alla Casa Bianca. "Per oltre 200 anni, l'America non ha mai, mai, mai mancato di pagare il suo debito".

Un funzionario del Dipartimento del Tesoro ha detto al New York Times che il governo aveva un saldo di cassa di circa 300 miliardi di dollari alla fine di aprile. La capacità della signora Yellen di ritardare un default dipendera' in parte da quante entrate fiscali entreranno nel governo federale questa primavera.

I pagamenti del giorno delle tasse stanno ancora arrivando. Gli economisti di Goldman Sachs hanno previsto la scorsa settimana che entro la seconda settimana di giugno, il Dipartimento del Tesoro potrebbe avere circa 60 miliardi di dollari di liquidità rimanenti, il che consentirebbe al governo di continuare a effettuare i suoi pagamenti fino alla fine di luglio.

Alcuni analisti hanno suggerito che le tempeste invernali potrebbero complicare la capacità del Tesoro di ritardare un default. Forti tempeste, inondazioni e frane in California, Alabama e Georgia quest'anno hanno spinto l'Internal Revenue Service a spostare la scadenza del 18 aprile a ottobre per dozzine di contee.