Usa, morta quattro anni fa, la salma è ancora intatta: il mistero di suor Wilhelmina Lancaster

In Missouri, nel cuore di quell’America profonda, cattolica e trumpiana, si grida al miracolo. Il corpo di una suora, morta nel 2019 e riesumato per caso dopo quattro anni, non mostra quasi alcun segno di decomposizione. Si tratta di Wilhelmina Lancaster, deceduta a 95 anni, fondatrice del convento delle Suore Benedettine di Maria, Regina degli Apostoli, e sepolta a Gower, 1.500 abitanti a 60 km a nord da Kansas City (circa un'ora di macchina). E proprio qui, nella sede del convento religioso, frotte di fedeli, pellegrini, curiosi e devoti, si è precipitato in massa negli ultimi giorni per vedere con i propri occhi il segno di quell’evento prodigioso, dando vita a veri e propri pellegrinaggi. Chi arriva si accosta al corpo della suora (ora posto in una teca di vetro), si inginocchia, sgrana i rosari, prega. Si sono registrate visite anche dal Canada e dal Messico.

L’esumazione e la sorpresa Le religiose inizialmente hanno cercato di tenere l'informazione segreta. Ma è stato inutile: lo scorso fine settimana, in occasione della giornata dedicata alla memoria dei defunti nella lotta in difesa della bandiera Usa, in 15mila hanno varcato la soglia della piccola cappella delle Benedettine di Maria. La suora aveva fondato l’ordine nel 1995, a 70 anni. Secondo quanto dichiarato dalle consorelle, la bara di legno in cui erano stati posti i resti mortali di Wilhelmina Lancaster è stata aperta lo scorso 18 maggio, per traslarli nella cappella del monastero dedicata a San Giuseppe, dopo la fine dei lavori di realizzazione dell’opera. Ci si aspettava di trovare solo poche ossa, considerando i regolari processi di decomposizione di un corpo senza vita. Invece, alla loro vista si è presentato un corpo intatto. Per di più, a conferma dell’assoluta rarità del fenomeno, le suore hanno spiegato che il cadavere non era stato imbalsamato subito dopo il decesso di sorella Willelmina. Anche la madre badessa del convento, Cecilia Snell, è intervenuta sulla vicenda, raccontando di aver guardato lei stessa attraverso una piccola fessura, creatasi sul coperchio della bara nell’atto di aprirla: vedendo il piede della suora con il calzino ancora indosso, suor Cecilia è rimasta inizialmente sorpresa. La madre badessa ha fatto luce con una torcia, scrutando il resto: “Non potevo crederci” si è limitata a commentare a una tv locale.

ap photo I resti di suor Wilhelmina Lancaster