Usa, spari nel corso di una festa tra teenager: due morti e 6 feriti. Arrestato il killer 19enne

Il giovane fermato, Cameron Everest Brand, è stato arrestato nella sua abitazione di Pass Christian, e trasferito nel carcere della contea di Hancock. Il capo della polizia di Bay St. Louis, Toby Schwartz, ha dichiarato in un comunicato stampa che la polizia ha identificato Brand come l'unico ad aver fatto fuoco. Le vittime, che avevano 18 e 16 anni, sono decedute in un ospedale di New Orleans. Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto il ragazzo a sparare contro gli studenti, che si erano dati appuntamento in una casa nei pressi della scuola di Bay High per una festa dopo il ballo di fine anno. I media Usa hanno riferito che fuori della casa dove è avvenuta la sparatoria sono visibili tracce di sangue sul marciapiede e auto crivellate da fori di proiettile.