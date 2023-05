Vigevano: incendio in azienda gomme. Nessun ferito

Fumo nero, odore acre e la necessità di tenere chiuse le finestre. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando da oggi pomeriggio l'azienda “Ilga Gomma”, nella zona industriale di Vigevano (Pavia). Sul posto sono al lavoro già da alcune ore 10 squadre dei vigili del fuoco, giunti anche dalle sedi di Pavia, Robbio e Mortara. Si attendono i rinforzi anche da Milano. Le ultime notizie parlano di 48 ore per spegnere l'incendio e poi si procederà alla bonifica del sito.

Non ci sono stati feriti, ma la colonna di fumo è visibile da tutta la città e in diverse zone si avverte il forte odore di gomma bruciata. Il vicino tratto della strada statale 494 è stato chiuso per precauzione.

Il sindaco Andrea Ceffa ha invitato i cittadini e tenere chiuse le finestre delle abitazioni e a non fermarsi in spazi aperti. "A causa di un incendio sviluppatosi all'interno della azienda Ilga Gomma di viale Commercio è necessario in via precauzionale chiudere tutte le finestre ed evitare di recarsi in luoghi aperti - si legge nella nota diffusa dal primo cittadino -. Sto rientrando con urgenza da un impegno istituzionale a Tortona e sono in stretto contatto con ArpaLombardia e Ats al fine di emettere un'ordinanza specifica".

Restano da capire le cause che hanno provocato il rogo: potrebbe essersi trattato di un corto circuito.