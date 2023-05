Vigevano, sbalzata dal finestrino dell'auto dopo un incidente stradale: muore bambina di 5 anni

È morta la bimba di 5 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto oggi, poco dopo le 12, a Vigevano (Pavia). Come riporta la Provincia Pavese, la piccola abitava a Cassolnovo.

L’incidente si è verificato all’incrocio tra le vie Mentana, Quarto e Ferrari. La bambina era seduta sul sedile posteriore ed è stata sbalzata dal finestrino (aperto) dell'auto guidata dalla mamma, dopo lo scontro con un'altra vettura. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la Honda Jazz guidata dalla mamma della bimba è stata centrata sulla fiancata lato passeggero da una Lancia Y.

Lo schianto è stato violentissimo: la piccola ha battuto la testa contro un palo che regge uno specchio parabolico. Ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito alle ferite riportate, è morta al Pronto soccorso di Vigevano. Sul posto erano subito giunti gli operatori del 118: quando sono arrivati, la bambina si trovava in coma. Tutte e tre le persone coinvolte, la piccola e i due conducenti, sono state portate in ospedale, due a Vigevano e una al San Matteo di Pavia.