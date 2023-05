Visita storica del premier giapponese Kishida in Corea del Sud: "Il mio cuore sanguina"

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida è in Corea del Sud per un bilaterale col presidente Yoon Suk-yeol, in una visita ufficiale considerata storica, perchè è la prima di un leader giapponese in Corea del Sud in oltre un decennio. Seul e Tokyo cercano di riavviare la loro diplomazia e di ricucire i legami di fronte alle crescenti minacce nucleari di Pyongyang.

Il mio "cuore sanguina" per le sofferenze vissute dai sudcoreani durante la colonizzazione del Sol Levante, ha detto Kishida sottolineando, comunque, l'intenzione per un nuovo sforzo nel ricucire le relazioni tra Tokyo e Seoul e ha spiegato: "Il mio cuore soffre perché molte persone hanno vissuto un'esperienza molto difficile e triste in un ambiente difficile in quel momento", ha affermato Kishida, parlando dopo il vertice con il presidente sudcoreano.