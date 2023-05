Vladimir Putin: "È nostro dovere impedire giustificazioni degli eredi dei nazisti"

Vladimir Putin ha inviato messaggi di congratulazioni ai leader di Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abkhazia, Ossezia del Sud (tutti Paesi già parte dell'Urss e in buone relazioni con il Cremlino), così come “ai popoli” della Georgia e della Moldavia (due repubbliche ex sovietiche che hanno governanti ostili al Cremlino) in occasione della ricorrenza, domani 9 maggio, del 78° anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale, che a Mosca è chiamata “Grande Guerra patriottica”.

Scrive il presidente della Federazione Russa: "In questo giorno di buon auspicio rendiamo omaggio al profondo rispetto e apprezzamento per tutti coloro le cui prodezze senza precedenti sui campi di battaglia e il cui lavoro disinteressato nelle retrovie hanno permesso di schiacciare gli invasori nazisti e difendere la libertà della loro terra natia. Oggi è nostro dovere morale preservare le sacre tradizioni di amicizia e mutua assistenza lasciate in eredità dai nostri padri e nonni e non permettere distorsioni della verità storica sulla grande guerra patriottica, né giustificazioni dei nazisti, dei loro complici e degli attuali eredi ideologici". Qui il riferimento è evidentemente all'Ucraina e alla retorica della “denazificazione” adottata per motivarne l'invasione su larga scala.

“Come ha sottolineato il presidente della Russia, l'eredità spirituale della Grande vittoria continuerà a contribuire al consolidamento e allo sviluppo fruttuoso relazioni tra i nostri paesi e popoli”, si legge in conclusione, "Vladimir Putin ha espresso la sua sincera gratitudine a tutti i veterani della Grande guerra patriottica e ai lavoratori del fronte interno, ha augurato loro buona salute, buon umore, benessere e lunga vita.

Nelle stesse ore in cui veniva resa pubblica questa missiva, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dava notizia dell'annullamento per motivi di sicurezza della “marcia del Reggimento immortale”, che si tiene tradizionalmente sulla Piazza Rossa il 9 maggio dopo la parata militare. "Quando si ha a che fare con uno Stato che di fatto sponsorizza il terrorismo, è meglio adottare precauzioni", ha affermato. Durante questa marcia i discendenti di coloro che hanno combattuto contro il Terzo Reich sfilano portando le fotografie dei loro congiunti. Lo scorso anno vi aveva preso parte anche lo stesso Putin mostrando una fotografia di suo padre.