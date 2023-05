In Russia ipotesi etichette alla vodka come quelle del vino in Irlanda

Oleg Nilov, deputato della Duma nelle liste del partito nazionalista del defunto leader Vladimir Zhirinovskij, ora guidato da Leonid Slutskij, plaude alla decisione dell’Irlanda di etichettare il vino come prodotto nocivo. I deputati hanno presentano il campione di una bottiglia di vodka con sull'etichetta rappresentato il volto mostruoso di un uomo alcolizzato e la scritta “L'alcol è il tuo nemico”. Secondo i deputati nazionalisti, qualora il disegno di legge da loro presentato venisse approvato, per la vodka prodotta e venduta in Russia l'etichetta sarebbe proprio questa. Dalla dichiarazione dei deputati non è chiaro se una simile etichettatura sarebbe applicabile anche alla vodka estera importata in Russia o alla vodka russa destinata all’esportazione.