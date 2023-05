Ci vorrà la 'bella' per assegnare lo scudetto del volley femminile. In un'Arena di Monza tutta esaurita, la Prosecco Doc Imoco Conegliano si aggiudica Gara-4 contro il Vero Volley Milano, battuto a domicilio per 3-0. I parziali in favore delle venete, campionesse in carica: 26-24, 25-20, 25-17.

Si è dunque sul 2-2 e tutto è rimandato a lunedì, allorché al PalaVerde di Villorba si disputerà gara-5 di una finale play-off spettacolare ed equilibrata.