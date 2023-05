Volley femminile, Paola Egonu torna in Nazionale. L’opposto riabbraccia le compagne in azzurro

Il commissario tecnico della Nazionale femminile Davide Mazzanti, ha comunicato la lista delle 30 atlete che saranno utilizzabili per la Volleyball Nations League 2023. Trenta atlete interscambiabili, per ogni tappa il ct azzurro potrà scegliere 14 giocatrici. Si inizia il 30 maggio, prima tappa ad Antalya contro la Thailandia, Nella seconda settimana, invece, l’Italia sarà impegnata ad Hong Kong (14-18 giugno) e nell’ultima tappa a Bangkok. La Nazionale tricolore, detentrice del trofeo ritrova la Egonu, dopo lo sfogo della scorsa estate aveva pensato ad una pausa dalle nazionali, ma la voglia di vestire la maglia azzurra è troppa.

Davide Mazzanti, ct della nazionale femminile di volley, a margine della presentazione del programma delle nazionali azzurre per il 2023 presso la sala del Cenacolo del Museo della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo da Vinci’ di Milanoha detto che "sarà una stagione lunghissima, con poco tempo per allenarsi. Ci sono un po' di situazioni da gestire e alcune da scoprire. Come l'anno scorso la Nations League ci serve per rimetterci in condizioni, anche in base a come finiscono la stagione dei club delle ragazze".