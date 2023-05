Volley, finale femminile Scudetto: Conegliano è ancora campione d'Italia

Da dicembre, Conegliano è anche la squadra campione del mondo in carica, aveva iniziato le finali Scudetto con una vittoria (3-2), ma poi aveva subito due sconfitte di fila (3-0, 3-2). In gara-4, giocata a Monza, Milano non era riuscita però a ottenere la vittoria scudetto, perdendo con un netto 3-0. Nella partita decisiva, giocata al Palaverde di Treviso, ha vinto Conegliano, dopo sette match point all’ultimo set, grazie ai 25 punti individuali segnati dalla canadese Alexa Gray e dalla svedese Isabelle Haak.

Conegliano si conferma campione d'Italia nella Serie A1 femminile di volley. Quattro set in rimonta in gara 5, battuta Milano: 23-25, 26-24, 25-17, 25-21. La squadra di Daniele Santarelli, conquista lo scudetto all’ultima partita di una serie molto combattuta contro Milano.

"Complimenti alle campionesse, a coach Santarelli, a tutta la Prosecco Doc Imoco Conegliano dei presidenti Piero Garbellotto e Pietro Maschio per la conquista del loro sesto scudetto, il quinto consecutivo: un successo che testimonia il grande lavoro messo in atto da tutta la società per insediarsi stabilmente ai vertici della pallavolo di Serie A e di quella internazionale, ricordando la vittoria del Mondiale per Club di dicembre". Così il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris, dopo il successo di Conegliano che ieri si è assicurata il sesto tricolore della sua storia.

"Nonostante i tanti cambi in roster, Conegliano si è dimostrata la più forte, ma un grande applauso va alla Vero Volley Milano per essersi confermata come una realtà solida in grado di impensierire il dominio delle venete in Italia, in una Finale Scudetto combattuta e piena di colpi di scena, arrivata a Gara 5 come non accadeva da otto anni. Una Serie che avrebbe meritato di essere più lunga per quanto è stata entusiasmante, una possibilità resa impraticabile dal congestionato calendario internazionale. Si conclude così un'altra stagione del 'Campionato più bello del mondo'".