Wall Street (e l'allarme della Yellen) trascinano le borse europee in calo

Chiusura in calo per le borse europee che risentono dell'allarme default rilanciato dalla segretaria al tesoro Usa Janet Yellen in vista del 1 giugno. Milano -0,17%, Londra -0,34% , Parigi -0,27%, Francoforte -0,12%. Prosegue contrastata Wall Street sulla scia dei dati della Cina e delle vendite al dettaglio Usa. Lo spread resta fermo a 187 punti base, ma il rendimento decennale sale al 4,21%. Il petrolio scende sotto i 75 dollari al barile, il gas , 75 dollari al barile, gas a 32 euro mwh. A Piazza Affari cedono terreno Amplifon -2,77% e Tim -2,24%, bene Banca Mps +4,24% e Fineco +2,08%.