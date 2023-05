L'intelligenza artificiale ci toglierà il lavoro? Per ora lo crea: 9 aziende su 10 cercano esperti

ChatGPT è il software di intelligenza artificiale più noto e discusso in questi mesi. In Italia al centro di diverse polemiche dopo che Il Garante per la Privacy lo ha bloccato , siamo stati i primi al mondo a porre la questione. Ciò che si è contestato è la mancanza di un’informativa congrua per gli utenti e l’assenza di una base giuridica che giustifichi sia la raccolta che la conservazione dei dati personali.

GPT è l'acronimo di Generative Pretrained Transformer: uno strumento di elaborazione del linguaggio naturale (o Natural Language Processing) che utilizza algoritmi avanzati di apprendimento automatico per generare risposte simili a quelle umane all'interno di un discorso. La gamma di potenziali applicazioni è vastissima e attraversa vari settori, dalla sanità alla finanza, dalla comunicazione all'industria automobilistica. Che il nostro Garante lo voglia o no, le applicazioni di ChatGPT e dei suoi “colleghi” software di AI, andranno avanti e plasmeranno il mondo del lavoro e le nostre intere esistenze.

Ad aprile, ResumeBuilder.com, che è un grande portale che permette di creare curriculum efficaci, ha intervistato 1.187 leader aziendali e ha rilevato che il 91% cerca lavoratori con esperienza in ChatGPT.

Tra queste aziende intervistate il 29% assume ingegneri informatici e tra questi 1 su 4 avrà uno stipendio di 200.000 dollari. Il 75% dei manager afferma che l'assunzione di ingegneri informatici comporterà l'eliminazione contestuale di altri posti di lavoro. Il 30% dice che ha urgenza di trovare esperti di ChatGPT.

World Economic Forum, il rapporto sul lavoro 2023: i lavori che crescono di più sono legati all'intelligenza artificiale