Zakhar Prilepin prende parola dopo l'attentato: "Avviso i demoni: non intimidirete nessuno"

Lo scrittore pro-Cremlino e co-presidente del partito politico "Una Russia giusta-per la verità", Zakhar Prilepin, è intervenuto nelle scorse ore su Telegram ripercorrendo l'attentato a cui è sopravvissuto lo scorso sabato. Le prime parole sono dedicate a Alexander Shubin, l'ex soldato che gli faceva da guardia del corpo, morto nella deflagrazione dell'Audi Q7 su cui viaggiavano insieme. A lui Prilepin si riferisce alternativamente con i soprannomi di Sasha e Sanya: “Una cara persona, che ha lavorato come mio angelo custode per 8 anni, è morta. Sasha Shubin Soldato senza paura, amico e fratello. C'è stata un po' di confusione sui media, Sasha era a destra, al posto del passeggero. Guidavo io. L'esplosione è avvenuta sotto il suo posto".

“Ho perso conoscenza per circa tre minuti, mi sono svegliato e sono strisciato verso il parabrezza rotto”, racconta poi, “i passanti mi hanno aiutato a uscire. Le mie gambe sono entrambe fratturate”. Prilepin sostiene inoltre che “c'erano due ordigini", ma l'attentatore “si è spaventato ed è fuggito dopo la prima esplosione. Se avesse detonato anche il secondo, sarei morto pure io”. Come si era appreso nelle prime ore dopo i fatti, la figlia dello scrittore era appena scesa dall'auto: “L'ho lasciata cinque minuti prima dell'esplosione”.

Prilepin ringarzia “tutti coloro che hanno pregato”, poi una serie di personalità tra i quali il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin e il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitri Medvedev, la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, i commilitoni, e di nuovo l'autista Shubin: “Grazie Sanya, in questi 8 anni mi ha salvato la vita più volte. Sanya ed io stavamo appena iniziando a costruire una cappella nel nostro villaggio. La aggiusterò. Sarà in onore di Sant'Alessandro. Avviso i demoni: non intimidirete nessuno. Dio è con noi. Vinceremo”.