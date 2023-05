Zelensky oggi a Berlino per parlare di "armi, difesa aerea, ricostruzione, Unione europea e Nato"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino questa notte per la sua prima visita in Germania dall'inizio della guerra.

Germania che intende esprimere la sua solidarietà e che ieri ha annunciato un nuovo piano di aiuti militari all'Ucraina per un valore di 2,7 miliardi di euro, che comprende la fornitura di carri armati, blindati e sistemi di difesa antiaerea.

Dopo la visita a Roma e in Vaticano, Zelensky ha annunciato sul suo account Twitter che la visita sarà dedicata a "un pacchetto molto importante" di consegne di armi al suo Paese, alla "difesa aerea, ricostruzione, Unione Europea, Nato e sicurezza".

I dettagli della visita a Berlino non sono stati immediatamente resi noti per motivi di sicurezza. Ma secondo i media tedeschi Volodymyr Zelensky dovrebbe incontrare in mattinata il cancelliere Olaf Scholz e il capo dello Stato Frank-Walter Steinmeier.