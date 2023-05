Zuppi: "In Ucraina non resti solo la logica spietata del conflitto"

"Siamo grati a papa Francesco per la sua profezia, così rara oggi, quando parlare di pace sembra evitare di schierarsi o non riconoscere le responsabilità. La sua voce si fa carico dell'ansia profonda, talvolta inespressa, spesso inascoltata, dei popoli che hanno bisogno della pace. La guerra è una pandemia. Ci coinvolge tutti. Nel recente viaggio in Ungheria, si è interrogato: 'Dove sono gli sforzi creativi di pace?'. Lasciamoci inquietare da questa domanda, perché non rimanga solo la logica spietata del conflitto". Così il cardinale Matteo Maria Zuppi nella sua introduzione ai lavori dell'Assemblea generale Cei . "Per noi la pace non è solo un auspicio, ma è la realtà stessa della Chiesa, che germina - come il segno di pace - dall'Eucaristia e dal Vangelo. La Chiesa e i cristiani credono nella pace, siamo chiamati a essere tutti operatori di pace, ancora di più nella tempesta terribile dei conflitti", ha affermato il presidente della Cei e Arcivescovo di Bologna a cui il Papa ha affidato l'incarico di “condurre una missione, in accordo con la Segreteria di Stato, che contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina”.

"Siamo il popolo della pace, a partire da Gesù che è la nostra pace - ha sottolineato il presidente della Cei -. Lo siamo per la storia del nostro Paese, per la sua collocazione nel Mediterraneo, cerniera tra Nord e Sud, ma anche tra Est e Ovest". E ha aggiunto: "Come cristiani italiani, con il Papa, siamo chiamati a una fervente e insistente preghiera per la pace in Ucraina e perché 'si affratellino tutti i popoli della terrae fiorisca in essi e sempre regni la desideratissima pace'(Pacem in terris, 91)", ricordando inoltre la moltiplicazione dei conflitti in corso. "Penso al Sudan e al suo dramma umanitario. In un mondo come il nostro non possiamo prescindere da una visione globale - ha ricordato Zuppi - seguire le vicende dolorose dei Paesi lontani, con la preghiera e l'informazione, è una forma di carità. Del resto la cultura della pace è un capitolo decisivo della cultura della vita, che trae ispirazione dalla fede".

“Accoglienza e natalità non si contrappongano”

"Spesso le giovani coppie non riescono a costituire una famiglia semplicemente per la precarietà del lavoro o la mancanza di politiche di sostegno, a cominciare dalla casa. Quello della famiglia ha una ricaduta diretta su un altro tema, che ormai si presenta come una drammatica tendenza negativa pluriennale: si tratta della crisi demografica", ha denunciato Zuppi. "E' tutto il Paese a soffrire una crisi - ha sottolineato - e questa ha a che vedere anche con l'accoglienza di migranti e la loro inevitabile integrazione nella nostra società. Accoglienza e natalità, ha ricordato Papa Francesco, non solo non si oppongono ma si completano e nascono dal desiderio di guardare al futuro". Secondo Zuppi, "la questione demografica e tutte le questioni sociali meritano attenzione e politiche lungimiranti. È sbagliato contrapporre o separare valori etici e valori sociali: sono la stessa cultura della vita che sgorga dal Vangelo!".

"La cultura della vita - ha sottolineato - sa che essa nasce e cresce nella famiglia e che tutto non dipende dal proprio volere soggettivo che arriva a giustificare la cosiddetta maternità surrogata, che utilizza la donna, spesso povera, per realizzare il desiderio altrui di genitorialità". Papa Francesco, ha proseguito Zuppi, "ha ben chiarito come natalità e accoglienza siano nello stesso orizzonte di apertura al futuro: 'Non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c'è nella società' (Discorso ai partecipanti alla III edizione degli Stati generali della natalità, 12 maggio 2023)".

Invece, "l'accoglienza della vita nascente si accompagna alle porte chiuse a rifugiati emigranti. È la triste società della paura". Per il presidente della Cei, "chiudere le porte a chi bussa è, alla fine, nella stessa logica di chi non fa spazio alla vita nella propria casa. Del resto abbiamo bisogno di migranti per vivere: li chiedono l'impresa, la famiglia, la società. Non seminiamo di ostacoli, con un'ombra punitiva, il loro percorso nel nostro Paese!"

"C'è un livello di difficoltà burocratica che rende difficile il percorso d'inserimento, i ricongiungimenti familiari, il tempo lungo per ottenere i permessi di soggiorno, mentre si trascurano i riconoscimenti dei titoli di studio degli immigrati (che pure sono un valore per la nazione) o ancora si rimanda una decisione sullo ius culturae. Intanto la regolarizzazione del 2020 attende in parte di essere ancora espletata. Non è dare sicurezza, anzi esprime la nostra insicurezza", ha osservato Zuppi.

“Per cambiare la Costituzione serve spirito costituente”

Nel suo intevento Zuppi ha anche toccato il tema della Carta Costituzionale e delle modifiche in discussione. "Con gli anni è avanzata l'idea di rivedere l'architettura della casa comune, la Costituzione repubblicana: questa ci richiama a pensarci sempre insieme agli altri", ha osservato il Cardinale. "La Costituzione - come più volte ci ha ricordato il Presidente Mattarella - è ispiratrice del vivere insieme per il bene comune. Aggiornare il dettame costituzionale alle nuove esigenze del tempo è un processo che seguiamo con attenzione", ha osservato.

Per Zuppi, "decisivo è il metodo. Per cambiare la Costituzione è necessario ritrovare uno spirito costituente, come fu nel Dopoguerra, in cui tutte le parti sentirono la responsabilità comune: non era momento di lotta politica, ma possibilità di fondare la vita politica del futuro". E "un primo banco di prova, come dichiarò il Consiglio Permanente nel settembre scorso, è una legge elettorale adeguata e condivisa", ha aggiunto.

Scandalo abusi, “rinnovato impegno senza dimenticare la vergogna”

“Non dimentichiamo certo la vergogna per lo scandalo degli abusi e per la sofferenza da essi provocata che spinge ad affrontarli con un rinnovato impegno, senza opacità, ingenuità, complicità e giustizialismi” ha detto il cardinale nel suo intervento. "L'incontro da poco vissuto con alcune vittime, familiari e sopravvissuti, è conferma o con chi ha vissuto in prima persona della nostra scelta di continuare nel dialogo intrapreso questo dramma. Siamo anche convinti che l'ascolto della sofferenza sia tappa essenziale del cammino per consolidare e rendere più efficaci le attività di formazione e prevenzione messe in atto dalle Chiese in Italia attraverso la rete territoriale dei Servizi per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili", ha aggiunto.