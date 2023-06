Il Fenerbahçe annuncia l'acquisto di Dzeko, via alla nuova avventura in Turchia

Edin Dzeko lascia ufficialmente l'Inter e l'Italia dopo una lunga "storia". Arrivato nel 2015 alla Roma dal Manchester City, Edin Dzeko nel 2021 è passato all'Inter. Con i nerazzurri è stato più vincente che alla Roma: ha festeggiato due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane oltre a raggiungere una finale di Champions persa lo scorso 10 giugno proprio a Istanbul contro il City.

Non è certo un fulmine a ciel sereno, la notizia era già nell'aria, ma ora arriva anche l'annuncio, con un tweet sul proprio profilo ufficiale il Fenerbahce ha annunciato l'acquisto dell'interista: "L'attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare i controlli sanitari e completare le trattative per il trasferimento. Lo presentiamo al pubblico", si legge nella breve nota del club turco. L'attaccante bosniaco è atteso a Istanbul in queste ore.