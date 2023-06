Milan, Maldini e Massara verso l'addio

Il capo dell'area tecnica Paolo Maldini e il direttore sportivo Ricky Massara sarebbero a un passo da lasciare il Milan, dall'incontro tra i vertici rossoneri per definire il futuro del club, infatti è emersa una forte frattura tra il nuovo proprietario, Gerry Cardinale, e il dirigente e simbolo, Paolo Maldini. La proprietà RedBird non sarebbe soddisfatta dei risultati stagionali, nonostante la semifinale di Champions e il quarto posto, ottenuto peraltro grazie alla penalizzazione della Juventus. Al nuovo patron non sono piaciute le scelte dell'ultimo mercato e il modo in cui sono stati spesi i 50 milioni a disposizione, quasi tutti investiti nel flop De Ketelaere, che lo stesso leggendario numero 3 del Milan ha sottolineato di aver preferito a Paulo Dybala.