Musica sotto le stelle all’Orto botanico di Roma con "Classica al tramonto"

La grande musica in un luogo incantato di Roma. Torna la rassegna Classica al tramonto, la stagione estiva dell’Istituzione Universitaria dei Concerti, che all’Orto botanico dell’Università La Sapienza a Trastevere propone un programma di diciannove concerti distribuiti nell’arco di dieci serate sul far della sera.

Particolarmente ricco e diversificato il cartellone: si va dal tango ai capolavori della musica da camera tra Beethoven, Schubert, Brahms, Mendelssohn, Schumann, Enescu, Prokof’ev, dalla musica barocca alla lirica e al teatro, dalla musica indiana alle suggestioni dalla world music celtica e persiana con aperture alla popular music.

Inaugurazione il 13 giugno con lo spettacolo in prima romana Una vida de tango, un percorso dal tango tradizionale delle origini fino a quello acrobatico contemporaneo. Un tango che esprime passione, drammaticità e benessere nell’evoluzione di due coppie di ballerini Edwin Olarte e Vittoria Franchina, Ayelen Belen Sánchez e Walter Anibal Suquia, accompagnati da pianoforte e bandoneon del duo Tango Sonos dei fratelli Ippolito.

Fino al 25 luglio gli ex giardini di Cristina di Svezia, nel cuore di Trastevere, ospiteranno concertisti affermati e giovani emergenti coinvolti nell’Avos Project. Tra gli ospiti, i pianisti Luca Ciammarughi e Arturo Stalteri, il duo Shirvani Sisters, il flautista Andrea Oliva e il trombettista Andrea Lucchi entrambi prime parti dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, il Romabarocca Ensemble, The Sound Pills, l’arpista Brian Meloni Lebano e il Quartetto Werther. Ben cinque i concerti con i musicisti di Avos Project, che rinnovano la collaborazione con la prestigiosa scuola internazionale di musica. Inoltre, un omaggio a Puccini e lo spettacolo in prima assoluta “Il diario di Eva” da Mark Twain, con la voce recitante di Emilia Agnresa, il soprano Sabrina Cortese e il pianoforte di Silvia D’Augello.

La formula prevede, dal secondo appuntamento, due concerti a sera, il primo alle 20.30, il secondo alle 21.30. Imperdibili occasioni per trascorrere una serata d’estate in uno degli angoli più suggestivi di Roma, cullati dalla musica di grandi compositori sotto le stelle e in mezzo a una vegetazione da ogni angolo del mondo.