Si uccide in carcere Rosario Curcio, uno dei killer di Lea Garofalo

Rosario Curcio, uno dei killer di Lea Garofalo, si è ucciso nella sua cella nel carcere di Opera a Milano, dove stava scontando la pena all'ergastolo. Curcio, assieme a Carlo Cosco, era stato condannato per l'omicidio della testimone di giustizia avvenuto il 24 novembre 2009. Il corpo di Lea Garofalo era stato fatto a pezzi e bruciato per tre giorni in un capannone nel tentativo di cancellarne le tracce.

Testimone di giustizia sottoposta a protezione dal 2002, Lea Garofalo decise di testimoniare sulle faide interne tra la sua famiglia e quella del suo ex compagno Carlo Cosco. Dopo una complicata vicenda giudiziaria che la vede entrare ed uscire più volte dal programma di protezione, subisce un primo tentativo di sequestro nel 2009 e pochi mesi dopo viene uccisa dopo essere stata attirata dall'ex compagno in un appartamento di Milano con la scusa di parlare del futuro della figlia Denise.

Curcio, che aveva 46 anni, è stato soccorso mercoledì nella sua cella, dove si è impiccato utilizzando il sostegno di una struttura. Trasportato all'ospedale San Paolo in gravissime condizioni è stato dichiarato morto oggi. Durante la detenzione Curcio aveva iniziato a collaborare con il “Gruppo della trasgressione”, un gruppo di aiuto fondato 21 anni fa dallo psicologo Angelo Aparo.

La notizia è stata confermata dai vertici dell'amministrazione penitenziaria e ora sarà aperta un'inchiesta per chiarire l'esatta dinamica del suicidio.