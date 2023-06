17enne ucciso dalla polizia, notte di guerriglia urbana a Nanterre

Notte di ferro e fuoco a Nanterre, periferia di Parigi, dopo che un ragazzo di 17 anni è stato ucciso dalla polizia mentre cercava di scappare da un controllo stradale.

L'emittente Bfmtv riferisce di almeno 13 fermati nell'ambito degli scontri.

Alcuni gruppi hanno dato alle fiamme barricate e bidoni della spazzatura, distrutto una fermata dell'autobus e lanciato petardi. Agenti in tenuta antisommossa, sirene, grida: la guerriglia urbana di queste ultime ore ha avuto come protagonisti i residenti infuriati per quanto accaduto e le forze dell'ordine che hanno risposto con gas lacrimogeni.