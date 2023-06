2 giugno, Ordine dei medici: "Si ricordi il diritto alla salute su cui si fonda la Repubblica"

In occasione della Festa della Repubblica "l'auspicio è che, ancora una volta, il 2 giugno ricordi a tutti noi i diritti su cui si fonda la Repubblica, e in maniera particolare il diritto alla salute, che siamo impegnati a rendere esigibile da parte di tutti i cittadini". Ad affermarlo è il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, in occasione della ricorrenza del 2 giugno.

"E' doveroso innanzitutto - dice Anelli in un video messaggio - salutare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che rappresenta tutti gli italiani che, in questo momento, celebra la Repubblica italiana e lo Stato italiano, che si fonda proprio sulla Costituzione; il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Guido Crosetto, come ministro della Difesa, che rappresenta le forze armate e tutti quei reparti che sfilano sui Fori imperiali, per ricordare appunto la festa della Repubblica. Un anno fa - ricorda Anelli - eravamo noi lì, in quella sfilata: i professionisti della salute, ed eravamo stati invitati proprio come segno tangibile di coloro che durante il Covid avevano in tutte le maniere tutelato la salute dei cittadini, anche a costo della propria vita. Per questo ringraziamo, ancora una volta, il presidente della Repubblica, per quella grande opportunità. In quella circostanza - sottolinea Anelli - non è stato invitato il Servizio sanitario nazionale, i suoi direttori generali, i suoi direttori sanitari: sono stati invitati gli uomini, le donne del Ssn, cioè i professionisti, coloro che realmente, attraverso le proprie competenze, attraverso la generosità dell'impegno, la passione, hanno reso possibile quel miracolo italiano di essere riusciti, per primi, a dover affrontare la terribile pandemia di un virus che in quel momento era altamente letale”.

“Oggi - conclude - grazie allo sviluppo dei vaccini e grazie all'impegno di tutti i ricercatori, abbiamo un virus molto più attenuato e più trattabile con i presidi farmacologici che la scienza ci mette a disposizione". Da qui l'auspicio a ribadire la centralità del diritto alla salute”.