A Wall Street l'S&P500 torna nel "mercato toro"

Oggi ultima giornata di collocamento per il Btp Valore. Alle 11.30 ordini poco meno di 750 milioni di euro. Da lunedì il totale è di 17,8 miliardi, per 641 mila contratti, il dato più alto mai registrato, tutti da investitori individuali.

Per confronto, il Btp Italia di marzo si fermò, compresi gli ordini degli investitori istituzionali, a poco meno di 10 miliardi. Il record, da 22 miliardi, ci fu nel 2020 per il Btp Italia dedicato al Covid, con 14 miliardi da piccoli investitori.

Le borse permangono in una fase di attesa, in vista delle decisioni della banca centrale statunitense, la Fed, e della Bce la prossima settimana. Invariato il Ftse Mib di Milano, che vede un lieve rialzo (+0,72%) nel bilancio settimanale.

Ieri i dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti, peggiori delle attese, hanno fatto salire le probabilità di una pausa nei rialzi dei tassi da parte della Fed. Questo ha spinto i titoli tecnologici. E così l'indice S&P, ieri +0,62%, è ufficialmente entrato in un mercato "toro", vale a dire che è risalito di oltre il 20% dai minimi di periodo, come già aveva fatto il Nasdaq.

Intanto si ferma la corsa del petrolio, ora il Brent è scambiato a 76 dollari al barile. Torna sui livelli di venerdì scorso. In gran parte rientrato l'effetto della decisione dell'Arabia Saudita, nel fine settimana, di tagliare la produzione di un milione di barile al giorno. Il calo ieri dopo i dati deludenti sull'occupazione negli Stati Uniti.

Tra i titoli del Ftse Mib, maggiori rialzi per Leonardo (+2,16%) ed Erg (+1,98%). In evidenza Tim, +0,52% nel giorno della scadenza delle nuove offerte per la rete Tim da parte del fondo Kkr e della cordata Cdp-Macquarie. Maggior ribasso per Banca Mps (-4,11%): a margine della relazione annuale della Consob sia l'ad di Bper Banca, Piero Luigi Montani, sia Carlo Cimbri, presidente del gruppo Unipol, azionista di Bper, hanno escluso un interesse a un matrimonio tra la banca emiliano-romagnola e quella senese. Cimbri in particolare ha derubricato le nozze come "fantasie giornalistiche", mentre Montani ha dichiarato: «Mps è a Siena, a noi non interessa nulla».