I punti principali del Patto Ue su Migrazioni e Asilo

La decisione presa ruota infatti intorno alla procedura d'asilo e alla gestione dell'asilo e della migrazione - cioè non l'intera riforma, che è mastodontica e conta diverse misure ancora in corso di esame. Il tutto è incentrato su controlli e responsabilità. A contare non è il migrante singolo ma il “posto” e siccome la domanda di richiesta asilo dovrà essere evasa entro 12 settimane si calcola che il primo anno il tetto sarà di 60 mila persone, poi 90mila e infine120mila. Il tutto ripartito tra i 27 sulla base di Pil e popolazione. Sarà poi la Commissione a stabilire se un Paese ha bisogno della solidarietà in caso di crisi (boom di arrivi). In quel caso sarà esentato dalla procedura di frontiera Ue e potrà accedere al bacino di 30 mila ricollocamenti. La novità sta nel fatto che l'Italia ha ottenuto che questi denari confluiscano in un fondo gestito da Bruxelles per "attuare progetti concreti per la cosiddetta dimensione esterna".

Si è ricercata, quindi, una posizione comune su due diversi regolamenti, uno che riguarda la gestione dell’asilo e l’immigrazione, e che introduce meccanismi di solidarietà, l'altro che riguarda le procedure per l’esame delle domande d’asilo e che prevede maggiori responsabilità per i Paesi di primo ingresso. Sul primo fronte, la proposta prevede per tutti gli Stati l’obbligo di contribuire, ma la facoltà di scegliere tra ridistribuzione e contributi finanziari: chi non intende accogliere dovrà pagare 20 mila euro a migrante. Sul fronte della responsabilità, vengono introdotti nuovi obblighi per gli Stati di primo approdo. L’esame delle domande d’asilo dei migranti che arrivano da Paesi con un tasso di riconoscimento inferiore al 20% dovrà essere effettuato attraverso una “procedura di frontiera” e concludersi entro 12 settimane.

Viene inoltre esteso il periodo durante il quale uno Stato ha la responsabilità dei migranti arrivati sul suo territorio: 24 mesi contro i 12 attuali. Piantedosi ha chiesto di mantenere il periodo a 12 mesi almeno per quelli salvati in mare con le operazioni di ricerca e soccorso. Richiesta che sarebbe stata accolta.

L’Italia alla fine ha votato sì ai due regolamenti chiave del Patto Migrazione e Asilo. Si sono astenuti Ungheria, Polonia, Slovacchia, Lituania, Malta e Bulgaria. Non ci sono stati voti contrari. È quanto si apprende da fonti diplomatiche Ue.

Nel pomeriggio il Ministro Piantedosi aveva espresso perplessità per quella che aveva definito "una proposta destinata a fallire", dopo le trattative bilaterali con la collega tedesca.

Molte le frizioni poi verso le 20 i Paesi hanno trovato un'intesa sul punto più critico che aveva diviso in particolare l'Italia e la Germania, vale a dire la possibilità di rimpatriare i migranti "irregolari" non nei loro Paesi di origine, ma anche nei Paesi di transito, a patto che siano considerati "sicuri", grazie al concetto di "connessione". A quel punto è stata convocata nuovamente la sessione plenaria per il voto definitivo a maggioranza qualificata.

Il compenso per ogni migrante non ricollocato che un Paese membro dovrà versare secondo la posizione negoziale del Consiglio votata oggi su due regolamenti chiave del patto Ue per le migrazioni resta di "20mila euro" a persona, ma il testo è stato modificato, nel senso che "i contributi finanziari verranno canalizzati attraverso un veicolo gestito a livello Ue, che deve essere definito dalla Commissione". Lo conferma la ministra svedese per le Migrazioni Maria Malmer Stenergard, al termine del Consiglio Affari Interni a Lussemburgo.

La questione del collegamento di un richiedente asilo con il Paese di transito nel quale si intende rimandarlo in caso di rigetto della domanda di asilo "è uno dei punti che è stato leggermente rivisto oggi. Sta agli Stati membri determinare se c'è una connessione tra il richiedente asilo e il Paese terzo" nel quale lo si intende rimandare. Nella posizione negoziale sui regolamenti votata oggi "c'è ancora un collegamento, ma spetta agli Stati membri valutarlo". Lo dice la ministra per le Migrazioni svedese Maria Malmer Stenergard, in conferenza stampa a Lussemburgo. La questione della 'connessione' del migrante con il Paese di transito era uno degli ultimi punti di frizione: alcuni Paesi insistevano affinché il rinvio nel Paese di transito di un migrante fosse possibile solo nel caso in cui ci fosse un collegamento tra la persona e quel Paese, mentre altri Paesi, come l'Italia, non volevano che sussistesse questa connessione. Il Paese di transito deve essere comunque un "Paese terzo sicuro", in linea con il diritto internazionale.