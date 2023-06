Addio a Astrud Gilberto, "La ragazza di Ipanema" protagonista dell'epoca d'oro della Bossa Nova

La cantante brasiliana è morta nella serata di lunedì 5 giugno all'età di 83 anni. Nata Astrud Evangelina Weinert, aveva assunto il nome d'arte sposando il famoso chitarrista brasiliano Joăo Gilberto (1931-2019). Astrud divenne popolare a metà degli anni Sessanta, grazie allo straordinario successo del brano "Garota de Ipanema", composto da Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim e tradotto in decine di lingue, di cui lei, nel 1964, incise la versione inglese "The Girl from Ipanema", con cui conquistò un Grammy Award e ottenne un successo al di là di qualsiasi previsione, tanto che venne giudicata come migliore incisione jazzistica dell'anno.

A diffondere la notizia della scomparsa (poi confermata dalla pagina Instagram ufficiale di Astrud) è stata sua nipote, la cantante Sofia Gilberto sul suo profilo Instagram: "Mia nonna Astrud Gilberto ha scritto una canzone per me, si chiama 'Linda Sofia'. In effetti, voleva che il mio nome fosse Linda Sofia. La vita è bella, come dice la canzone, ma vengo a portare la triste notizia che mia nonna è diventata una stella oggi ed è accanto a mio nonno João Gilberto. Astrud è stata la vera ragazza che ha portato la Bossa Nova da Ipanema nel mondo. Era la pioniera e la migliore".