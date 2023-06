Addio a Gaetano Troja, il Palermo perde uno dei suoi simboli

Lutto nel mondo del calcio e in particolare per il Palermo: è morto questa mattina, all’età di 78 anni, l’ex storico attaccante dei rosanero Gaetano Troja. Tanino, come era ricordato da tutti i tifosi palermitani, aveva 78 anni ed era ricoverato per complicazioni dovute all'aggravamento delle sue già gravi condizioni di salute. Tantissime le parole di cordoglio da parte di amici, conoscenti e tifosi siciliani a commento del post del fratello Santino sulla pagina Facebook.