Addio a Jim Hines, primo uomo a correre i 100m sotto i 10 secondi

E' scomparso a 76 anni Jim Hines il primo uomo a correre i 100 metri sotto i 10 secondi netti, tutto il mondo dell'atletica è in lutto. Nel 1968, il campione americano riuscì nell'impresa di fermare per la prima volta il cronometro manuale sul tempo di 9"9 secondi ai campionati nazionali degli Stati Uniti, per qualificarsi per i Giochi Olimpici di Città del Messico 1968, lo rende noto il Cio. Hines poi nella capitale messicana ha vinto la medaglia d'oro con il tempo di 9"9 secondi manuale, registrato elettronicamente come 9"95 secondi, il che lo ha anche reso il primo uomo a scendere sotto i 10" con il cronometraggio elettronico.

Ha anche fatto parte della staffetta statunitense 4x100m che ha vinto l'oro con il record mondiale di 38"24 sempre a Città del Messico. Il record del velocista americano ha resistito per 15 anni, il più longevo primato nei 100 metri nell'era del cronometraggio elettronico, fino al 1983, quando Calvin Smith, a Colorado Springs, corse i 100 m in 9"93. Nato in Arkansas e cresciuto a Oakland, in California, Hines era un talento polisportivo. Dopo il suo ritiro dall'atletica leggera dopo le Olimpiadi di Città del Messico, Hines ha giocato nella NFL per due anni per i Miami Dolphins e i Kansas City Chiefs.