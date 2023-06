Addio a Philippe Pozzo di Borgo, 72 anni, ispiratore del film "Quasi amici"

La sua tragica vita ha ispirato il film "Quasi amici" (2011), uno dei più grandi successi cinematografici francesi: l'imprenditore e uomo d'affari francese Philippe Pozzo di Borgo, ricco e aristocratico tetraplegico che viveva in un grande palazzo parigino, è morto all'età di 72 anni a Marrakech, in Marocco. La notizia della scomparsa è stata data oggi per primo dal quotidiano "Le Figaro".

Rampollo di nobile famiglia, ricco, colto, affascinante e amante delle cose belle e raffinate, Philippe Pozzo di Borgo rimase paralizzato a seguito dell'incidente di parapendio poco dopo la scomparsa della sua amatissima moglie, affetta da una rara forma tumorale. Nel libro autobiografico "Il diavolo custode" ha raccontato la lotta con il proprio corpo, e con l'idea di essere un uomo inutile, finito, e per farlo usa tutti gli strumenti possibili, dall'impegno sociale all'attaccamento ai piaceri della vita. In questa sua battaglia ha un'arma speciale: il suo badante, un immigrato algerino appena uscito di galera, che entra un giorno nella sua vita come un uragano e diventa immediatamente il suo "diavolo custode". Il loro rapporto, lo scontro tra le loro culture, si trasforma presto in un legame di solida amicizia.

Éric Toledano e Olivier Nakache, registi di “Quasi amici”, film che ha fatto vincere all'attore Omar Sy il Prix César per il ruolo del badante dell'imprenditore, hanno espresso la loro commozione su Twitter: "Abbiamo appena appreso con grande tristezza della morte del nostro amico Philippe Pozzo di Borgo. Accettando di far adattare la sua storia ha cambiato le nostre vite e quelle di molte persone vulnerabili e fragili".