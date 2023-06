Addio alla pittrice Françoise Gilot. Amante e musa di Picasso è stata l'unica donna a lasciarlo

Françoise Gilot, affermata pittrice francese la cui arte fu eclissata dalla lunga e burrascosa relazione sentimentale con Pablo Picasso (1881-1973), molto più anziano di lei, e che, sola tra le sue numerose amanti, lo abbandonò, è morta oggi, martedì 6 giugno, in un ospedale di Manhattan all'età di 101 anni. La morte è stata confermata dalla figlia Aurelia Engel al "New York Times".

Ansa

Francoise Gilot Gilot è passata dalle cronache alla storia grazie anche a questa foto scattata dal grande Robert Capa: la mostra sorridente, con i suoi lunghi capelli scuri, un semplice abito senza maniche e un cappello, che cammina su una spiaggia mentre Picasso, in pantaloni corti e camicia aperta a stampa floreale, cammina dietro di lei tenendo un grande ombrello sulla sua testa; un uomo non identificato, a torso nudo in costume da bagno o pantaloncini, cammina dietro di loro sorridendo.