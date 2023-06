Addio Cav, le reazioni alla morte di Silvio Berlusconi e gli omaggi internazionali

Leader politici, personaggi della cultura e dello sport, amici e avversari, dall'Italia e da ogni angolo del mondo: migliaia i ricordi e gli omaggi a Silvio Berlusconi nel giorno della sua morte il 12 giugno 2023.

Alle 13 circa è arrivata la nota del Quirinale, anche il presidente Sergio Mattarella ha reso omaggio a Berlusconi: "Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane. Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi".

In mattinata si sono espressi i suoi alleati a cominciare dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha detto in un video-messaggio: "Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, un uomo che non aveva mai avuto paura di difendere le sue convinzioni. E sono stati esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia".

E poi il ministro e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e i suoi sodali politici storici, come il ministro e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, le reazioni del mondo politico sono molte e accompagnate anche da immagini dagli archivi di un tempo che fu.

"Sono commosso. Per tanti anni è stato come un fratello", ha dichiarato il fondatore della Lega Umberto Bossi.

“Esprimo il più sentito cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, assoluto protagonista della vita pubblica italiana degli ultimi cinquanta anni”, scrive in una nota Mario Draghi. “Da imprenditore ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dello sport, con spirito d’iniziativa e innovazione straordinari. Da leader ha trasformato la politica ed è stato amato da milioni di italiani per la sua umanità e il suo carisma. Alla famiglia, ai dipendenti del suo gruppo, alla comunità di Forza Italia, le più sentite condoglianze”

Anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola lo ha ricordato sui social: “Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centro-destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni. Padre, imprenditore, eurodeputato, Presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Grazie Silvio”.