Afghanistan, i talebani eseguono in pubblico (davanti a duemila persone) la seconda condanna a morte

Le autorità talebane dell'Afghanistan hanno eseguito pubblicamente la seconda condanna a morte dalla presa del potere di quasi due anni fa. Lo riferiscono funzionari pubblici.

Dall’agosto 2021, quando hanno ripreso il controllo del Paese con la rocambolesca fuga degli ultimi militari e personale di supporto statunitense rimasto a Kabul, i talebani si sono limitati – fortunatamente – a due sole condanne capitali. Il giustiziato è un uomo condannato per omicidio: l’esecuzione della pena è stata compiuta sul territorio di una moschea nella provincia di Laghman.

“È stato giustiziato in pubblico nella città di Sultan Ghazi Baba, in modo che potesse soffrire e diventare una lezione per gli altri” si legge nel comunicato diffuso dai funzionari provinciali.

La nota riferisce che l'assassino era “Ajmal, figlio di Naseem” e si era macchiato dell'uccisione di cinque persone. Un funzionario del dipartimento provinciale per l'informazione e la cultura ha fatto sapere che circa duemila persone hanno assistito all'esecuzione, compresi i parenti delle vittime di Ajmal. Il funzionario ha tenuto a sottolineare che la sentenza e l'esecuzione sono state condotte in conformità con la shari'a, la legge islamica in vigore nel Paese.

Le esecuzioni pubbliche sotto i talebani erano più frequenti durante il loro primo governo (dal 1996 al 2001) ma anche in questa seconda fase del loro potere non sono del tutto scomparse: la prima eseguita, dall'agosto 2021, risale allo scorso dicembre nella provincia di Farah.