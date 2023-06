Al Senato il ricordo di Silvio Berlusconi: "Il suo spirito resterà sempre nelle nostre azioni"

In corso, nell'Aula del Senato, la commemorazione post-mortem di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso a 86 anni. Ha aperto il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Vittima di decisioni ingiuste, Silvio Berlusconi è tornato in questo Senato da vincitore, e con il tributo del governo per il suo ultimo discorso” ha detto, in un passaggio del suo intervento, la capogruppo FI a Palazzo Madama, Licia Ronzulli, che ha poi aggiunto: “Berlusconi ha cambiato l'Italia, sapeva trasformare un male in un bene. Continuerà ad essere una luce...”.

“Per me camminare al suo fianco, apprendere dalla sua saggezza, condividere vittorie e sconfitte, imparare a sorridere degli insulti, raccogliere le sue delusioni, è stato un privilegio assoluto, di cui sarò per sempre grata alla vita…” ha aggiunto il capogruppo di Fi, visibilmente commossa.