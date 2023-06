Lo psicologo in classe nelle scuole primarie e secondarie: il progetto parte in Piemonte

Prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicofisica, sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo e delle competenze relazionali; sviluppo del senso di autostima, contrasto al bullismo e alla diffusione delle dipendenze; contrasto al disagio relazionale causato dalla pandemia di Covid-19, sostegno all'orientamento.

Sono tanti gli obiettivi che si pone il "Servizio di Psicologia scolastica", che, a partire dal nuovo anno scolastico, sarà attivo in tutte le scuole primarie e secondarie di I e II grado del Piemonte.

Il 21 giugno è stata infatti approvata in Consiglio Regionale la proposta di legge che istituisce il servizio e che sarà sostenuta dalle risorse dell'assessorato regionale alle Politiche Sociali. Il progetto parte in via sperimentale con 200 mila euro di finanziamento all’anno per tre anni e prevede 5 mila di servizio psicologico ogni anno all’interno delle scuole, in base ai progetti che ci verranno presentati dagli stessi istituti.

"I blocchi alla didattica imposti durante la pandemia hanno sconvolto l’equilibrio di tanti adolescenti già fragili, consegnandoci un bollettino di guerra tra gesti di autolesionismo e incremento di suicidi - dichiara l'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone -. Non potevamo nascondere la testa sotto la sabbia di fronte a questa emergenza che colpisce la nostra gioventù".

Il servizio sarà svolto in collaborazione con l’Ordine degli psicologici, con cui già il Piemonte collabora, con l'intento di promuovere la salute e il benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti e personale amministrativo.

Il Piemonte -sottolinea il presidente Alberto Cirio- «è stata la prima Regione in Italia a offrire ai propri cittadini le cure psicologiche primarie, in sinergia con l’Ordine degli psicologi. Oggi – aggiunge il presidente - siamo tra i primi a introdurre il servizio di psicologia scolastica. Uno strumento prezioso per i nostri giovani e le loro famiglie".