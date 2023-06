Sbarchi: 47 soccorsi a Pozzallo e 57 a Rocella Jonica. In 200 oggi trasferiti da Lampedusa

Continuano gli sbarchi dei migranti sulle coste italiane.

In quarantasette sono stati soccorsi da una nave mercantile e trasbordati su una motovedetta della Guardia costiera per arrivare poi a Pozzallo. Nella cittadina ragusana sono attese in serata altre 200 persone trasferite da Lampedusa e destinate all'hotstpot in cui si trovano al momento 171 persone, tra cui 17 donne e 68 minori, di cui 52 soli. Dodici i nuclei familiari. Nella struttura di contrada Cifali, invece, si trovano 118 minori non accompagnati.

Altri 23 migranti, invece, sono arrivati ieri sera dopo essere stati intercettati dai militari della Guardia di finanza. Tra loro, per la maggior parte provenienti dal Bangladesh, anche un minore.

Spostandoci verso le coste calabresi, sono 57 i migranti sbarcati questa mattina nel porto di Roccella Jonica. I richiedenti asilo sono di varie nazionalità, sebbene in prevalenza egiziani e afghani, e sono stati tutti soccorsi dalla Guardia Costiera mentre viaggiavano su un barca a vela a 50 miglia dalla costa. Dopo lo sbarco sono stati collocati nella tensostruttura gestita da Croce rossa e Protezione civile.

13 migranti alla deriva da due giorni salvati da Geo Barents

Questa mattina il team di Geo Barents, nave di soccorso di Medici senza frontiere, ha tratto in salvo 13 persone, tra cui due donne e altrettanti minori non accompagnati, che si trovavano in difficoltà su un gommone. I sopravvissuti avevano trascorso più di tre giorni in mare. Due giorni fa era stata Alarm Phone a lanciare l'allarme sulla sorte dei migranti sul gommone.