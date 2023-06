Paura all'oratorio: un grosso ramo precipita su un gruppo di persone. Feriti diversi bambini

Le risate dei bambini, il pallone che corre sull'erba la voce della mamma che chiama e la corsa verso l'uscita. Poi un tonfo, inaspettato e sordo, quello di un grosso ramo di ippocastano che si spezza e piomba su bambini e genitori, ferendo gravemente madre e figlia.

È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30 a Luino(Varese), proprio davanti all'oratorio cittadino, dove bambini e genitori trascorrono i pomeriggi d'estate dopo la fine della scuola. Mentre i bambini uscivano, accolti dai genitori, l'enorme ramo si è improvvisamente staccato, investendoli in pieno. Una donna, la più grave, per proteggere la figlia di sette anni si è lanciata su di lei, riportando un grave trauma alla schiena, al volto e alle braccia. La piccina a sua volta alle braccia e al torace.

Altre sei persone sono invece rimaste ferite meno gravemente, colpite di striscio da parti del ramo più grande. Sotto shock diversi presenti, che tra le grida dei feriti hanno però allertato subito il 112, chiedendo l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e cinque ambulanze, che hanno lavorato senza sosta per liberare i feriti. La bambina di sette anni è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, mentre sua madre a quello di Monza, dove si trova ancora in Pronto Soccorso per gli accertamenti urgenti, in prognosi riservata.

Gli altri feriti sono invece stati trasportati tra gli ospedali di Luino, Cittiglio e Varese.