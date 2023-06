Alberto Luca Recchi: "Basta mangiare pesce spada e palombo, non siamo uomini delle caverne"

Cosa possiamo fare noi?

Smettere di mangiare alcuni pesci.

Lo dobbiamo ai nostri figli e al mare.

Mio nonno la domenica si mangiava il delfino al sugo, il cosìdetto “mosciame”.

Lo mangiava in umido con le patate.

Nonno era un brav’uomo: era basso, calvo e faceva il sarto, però era ignorante.

Ma non era ignorante solo lui, erano ignoranti tutti: nel senso che non sapevano.

Lui mangiava così perche’ allora si conosceva poco degli animali del mare. Un delfino o una ricciola venivano visti con un occhio simile. A nessuno veniva in mente che il primo era un mammifero e il secondo un pesce. E se veniva in mente, che differenza faceva? Non era importante cosa mettere nel tegame. A quei tempi c’era ancora un pò di fame e già trovare proteine era un successo.

Ma oggi non è piu’ così. Oggi basta entrare in un supermercato per trovare ventimila prodotti diversi tra cui scegliere.

Occorre fare attenzione e mangiare in maniera consapevole. Non possiamo piu’ mangiare in maniera ignorante come faceva nonno e gli uomini preistorici.

E invece, talvolta, mangiamo come nel paleolitico.

Io non sono un vegano e nemmeno un vegetariano, ma voglio evitare che i miei nipoti, un giorno dicano: “nonno AL mangiava come un uomo delle caverne.”

Cosa sceglierebbe un uomo delle caverne in un supermercato?

I pesci piu’ grossi e gustosi, senza badare ad altro.

Oggi dobbiamo badare ad altro, perchè “altro” è il mare e mangiare alcuni pesci è diventato anacronistico.

Se un amico vi invita a cena e vi dice: “ti preparo l’orso alla griglia e il lupo in umido” voi gli rispondete: “ma sei matto?”. Se invece vi dice: “stasera pesce spada alla griglia e palombo in umido”, probabilmente rispondete, “il vino bianco lo porto io”.

Ma pesce spada e squalo (il palombo è uno squalo), sono gli equivalenti in mare degli orsi e dei lupi.

In natura non è previsto che i super predatori siano mangiati da qualcun altro. Per questo sono pochi e per questo noi dovremmo lasciarli in pace.

Per catturare questi pesci poi, si utilizzano strumenti sofisticati e devastanti. E con queste attrezzature, ogni volta non si fa una pescata, ma una strage.

Se peró noi smettiamo di mangiarli, le loro catture diminuiranno, il mare starà meglio e noi avremo pure meno metalli pesanti in corpo.