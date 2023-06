Allarme a Torre Astura: una balenottera spiaggiata sul litorale laziale, ma è solo il set di un film

I primi ad avvistare la carcassa sono stati i bagnanti a bordo di gommoni e barche arrivati nella caletta per un tuffo in uno dei punti più belli del litorale a sud di Roma, al confine tra Latina e Nettuno.

Sulla sabbia della spiaggia di Torre Astura, c'era la carcassa di una balenottera lunga una quindicina di metri. Immediatamente è stato dato l'allarme. Tra i primi a postare sui social la foto della balenottera spiaggiata anche l'ex assessore di Latina Maurizio Guercio.

Poi, una volta arrivati a terra, per i bagnanti la sorpresa è stata grande. Le piccole ruspe in azione non stavano rimuovendo la carcassa dell'animale, stavano allestendo un set per le riprese di una serie tv. La carcassa dell'animale era in realtà una ricostruzione e le persone al lavoro stavano allestendo la scena. Le rirprese sono previste per domani mattina.