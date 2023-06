Allerta arancione in Emilia-Romagna. Gialla nel Lazio e in altre regioni: possibili grandinate

Allerta maltempo arancione in Emilia-Romagna e gialla nel Lazio e in altre regioni. Prevista per oggi infatti l’intensificazione di instabilità atmosferica su gran parte del nostro Paese, in particolare sulle regioni centro-meridionali per l’avvicinamento di un’area di bassa pressione dal Mar Mediterraneo occidentale verso il Mar Tirreno.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, in estensione, dalle prime ore del mattino, su Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta arancione in Emilia Romagna

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, mercoledì 14 giugno, allerta arancione su parte dell’Emilia-Romagna, allerta gialla sul resto della regione, su parte della Lombardia, sull’intero territorio di Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e su gran parte della Sicilia.

Allerta gialla nel Lazio: possibili grandinate e forti raffiche di vento

L'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso una nuova allerta gialla dal primo mattino di oggi, mercoledì 14 giugno 2023, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

I Sindaci e le Prefetture del Lazio sono invitati ad effettuare la costante manutenzione delle opere di regimazione idraulica, la verifica di sottopassi, la bonifica di cunette e degli alvei minori, così da poter prevenire conseguenze ancor più gravi di quelle che, fisiologicamente, possano attendersi.