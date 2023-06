Alunni organizzano preghiere islamiche a scuola: ordinata un'inchiesta a Nizza

Polemiche in Francia per le preghiere musulmane recitate in tre scuole pubbliche di Nizza da una quindicina di allievi, denunciate dal sindaco Christian Estrosi in un comunicato e definite "intollerabili" dal ministro dell'Educazione, Pap Ndiaye, che ha ordinato un'inchiesta sui fatti.

Le preghiere sarebbero state recitate durante la pausa pomeridiana: "I fatti accaduti in tre scuole elementari di Nizza sono intollerabili - ha scritto su Twitter il ministro - mobilito immediatamente le equipe sui valori della Repubblica. Insieme con il sindaco Estrosi, il governo adotta tutte le misure necessarie per far rispettare la laicità nelle nostre scuole".

Nelle scuole pubbliche francesi tutti i segni religiosi ostentatori e pratiche religiose sono escluse dalla legge sulla laicità.