Femminicidio di Senago, parla l'altra: "A Giulia interessava solo il bambino, ci siamo abbracciate"

Emergono nuovi particolari dal verbale della donna italo-inglese, 23 anni, con cui Alessandro Impagnatiello aveva una relazione parallela. Come le cronache hanno raccontato, la ragazza, denominata A. nel verbale, aveva incontrato Giulia Tramontano prima che quest'ultima, incinta di sette mesi, fosse uccisa dal compagno . Giulia "mi ha detto che Alessandro non avrebbe mai visto il figlio e che a lei interessavano solo il bimbo e la sua salute. Non sapeva se si fosse recata a Napoli dai suoi genitori, ma sicuramente non voleva più vedere Alessandro. Sarebbe comunque tornata a Senago, dopo il nostro incontro, per parlare" con lui e "per lasciarlo". Si tratta di quanto messo a verbale il 31 maggio dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano. "Abbiamo chiacchierato tranquillamente. Siamo state insieme un'ora circa, dopo di che lei è andata via. Il nostro incontro è stato veramente cordiale, tant'è che appena ci siamo viste ci siamo abbracciate per solidarietà femminile, perché eravamo entrambe vittime di un bugiardo".

E poi è tornata al momento in cui Impagnatiello voleva tornare da lei, dopo aver commesso il delitto. "Alessandro ha iniziato a chiedermi di vederci. (..) Le sue richieste erano talmente pressanti - ha aggiunto - che mi ha accompagnato un collega a casa poiché anche loro erano preoccupati".

Non smetteva di cercarla, Impagnatiello, ed evidentemente da quanto emerge dal racconto, aveva tentato di raggiungerla nel suo appartamento. "Lui insisteva perché io lo facessi entrare, ma io non ho voluto perché avevo paura". Un timore dettato "soprattutto dal fatto che non sapevo che fine avesse fatto Giulia e di cosa fosse capace lui. Tenga presente - sottolinea A. agli investigatori della squadra Omicidi - che quando io ero ancora a lavoro e cercavo di capire dove fosse Giulia e perché non mi rispondeva ho fatto una videochiamata ad Alessandro".